Gareth Bale: "Futbolcular olarak robot gibiyiz"

Real Madrid'den ayrılması beklenen Galli yıldız, futbolcuların hayatı üzerine dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Gareth Bale, 'in istikrarsız sezonunda gösterdiği performans ve soyunma odasındaki uyumsuzluğu ile eleştirilerin odağı haline gelmişti.

Zinedine Zidane'ın gelişiyle rotasyonun dışında kalmaya başlayan Galli yıldızın takımdan ayrılması bekleniyor.

BT Sport'un çektiği 'State of Play' filminde röportajı bulunan yıldız oyuncu, futbolcuların hayatına dair yaptığı açıklamalar ile dikkat çekti.

Ailesine zaman ayırmak istediği için emekliye ayrılan, Milli Takımı'ndan arkadaşı Lewin Nyatanga'yı örnek gösteren Bale, "Profesyonel bir futbolcu olarak bir takım ortamında bir tenis ya da golf oyuncusu gibi kendi takviminiz olması mümkün değil" ifadelerini kullandı ve ekledi:

"Aslında birer robot gibiyiz. Nerede olacağımız, ne zaman orada olacağımız, hangi saatte ne yiyeceğimiz bize söylenen şekilde yapılıyor. Bir nevi insanlığınızı kaybediyorsunuz."

Bahsettiği durumdan duyduğu rahatsızlığı "Ne zaman ne yapmak istediğinizi seçme şansınız yok" diyerek ifade eden Bale, yine de profesyonel futbolculuk kariyeri kısa olduğu için bu duruma zaman zaman katlanılması gerektiğini söyledi:

"Diğer yandan, futbol kariyeri oldukça kısa ve bazı fedakarlıklar yapmalısınız."

Gareth Bale, 2018/19 sezonunda çıktığı 42 maçta 14 gole imza attı.