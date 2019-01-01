Gareth Bale, Audi Cup kadrosuna alınmadı
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Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, Audi Cup’ta yer alacak 24 kişilik kadroyu açıkladı.
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Takımdan ayrılması beklenen Gareth Bale, sakatlık yaşamaması adına Zinedine Zidane tarafından kadroya alınmadı.
İspanyol ekibin Amerika turundaki Arsenal ve Atletico Madrid maçlarında forma giyen Bale için Jiangsu Suning kapıları, Çin kulübünün Ivan Santini’yi transfer etmesi sebebiyle geçtiğimiz günlerde kapanmıştı.
Takımla birlikte antrenmana çıkmayan Gareth Bale için tek seçenek olarak İngiltere Premier Lig kaldığı belirtildi.
Real Madrid, Audi Cup yarı finalinde Tottenham ile karşılaştıktan sonra, üçüncülük veya final maçında Fenerbahçe ya da Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.