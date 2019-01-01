Gareth Bale, Audi Cup kadrosuna alınmadı

Gareth Bale; Fenerbahçe, Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham’ın mücadele edeceği Audi Cup’ta yer almayacak.

teknik direktörü Zinedine Zidane, Audi Cup’ta yer alacak 24 kişilik kadroyu açıkladı.

Takımdan ayrılması beklenen Gareth Bale, sakatlık yaşamaması adına Zinedine Zidane tarafından kadroya alınmadı.

İspanyol ekibin Amerika turundaki ve maçlarında forma giyen Bale için Jiangsu Suning kapıları, Çin kulübünün Ivan Santini’yi transfer etmesi sebebiyle geçtiğimiz günlerde kapanmıştı.

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Takımla birlikte antrenmana çıkmayan Gareth Bale için tek seçenek olarak İngiltere Premier Lig kaldığı belirtildi.

Real Madrid, Audi Cup yarı finalinde ile karşılaştıktan sonra, üçüncülük veya final maçında ya da ile karşı karşıya gelecek.