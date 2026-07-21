İsveçli efsane Zlatan İbrahimoviç, Arjantinli Leandro Paredes'e 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya karşı sergilediği agresif tavırlar nedeniyle sert eleştiriler yöneltti; ardından yalnızca bir buçuk ay süren deneyiminin sonunda televizyon yorumculuğu görevini bıraktığını açıklayarak herkesi şaşırttı.

İbrahimoviç, "Fox Sports" kanalında Paredes'in Eric Garcia ve Gavi'ye karşı sergilediği agresifliği yorumlarken şunları söyledi: "Paredes, sahada benim gibi bir oyuncunun olmamasına sevinebilir; orada olsaydım kafa atardım ve kırmızı kart görürdüm. Onun bu davranışı profesyonellikten uzak."

Barcelona, Juventus, Milan, Paris Saint-Germain ve Manchester United'ın eski oyuncusu, sadece Arjantinliyi eleştirmekle kalmadı, MetLife Stadyumu'nda takım arkadaşlarını korumak için müdahale etmedikleri için oklarını İspanyol oyunculara da yöneltti: "İspanyol oyuncular ne yapıyor bilmiyorum?! Sadece başka bir oyuncunun takım arkadaşına vurmasını izliyorlar."

Sürpriz bir anda 44 yaşındaki İbrahimoviç, bu fırsatı televizyon yorumculuğunu bıraktığını açıklamak için değerlendirdi ve stüdyodaki arkadaşlarına bir veda mesajı iletti: "Son bir buçuk ayda çok konuştum, ancak bunlar son sözlerim olacak. Alexi (Lalas), Thierry (Henry) ve Rebecca (Lowe), teşekkür ederim."

Dünya Kupası boyunca yeni yorumculuk rolünde parlayan İsveçli yıldız şöyle devam etti: "Bu stüdyoyu sizinle paylaşmak benim için bir zevkti. Ayrıca Fox'a, Amerika Birleşik Devletleri'ne ve izleyen herkese teşekkür ederim. Umarım benim keyif aldığım kadar siz de keyif almışsınızdır. Bu benim stüdyoya son ziyaretim, benim için hem ilk hem de son seferdi."

Böylece İbrahimoviç, televizyon yorumculuğu dünyasındaki kısa ama tartışmalı deneyimine perde indiriyor; olağanüstü futbol kariyerine damga vuran o bildik açık sözlülük ve cesaret izini de geride bırakarak.