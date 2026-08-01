Brezilyalı Endrick, Real Madrid içinde şüphelerin odağı haline geldi. Kraliyet ekibindeki geleceği artık garanti olmaktan çıkarken, hücum hattının kalabalıklaşması ve Gonzalo Garcia'nın Fulham'a transfer olmasına rağmen Espi'nin Levante'den gelmesi bu tabloyu belirledi.

İspanyol "As" gazetesine göre aktarılan bu bilgiler, Endrick'in geleceğinin Real Madrid içinde bir tartışma konusu haline geldiğini doğruluyor. Oysa oyuncunun takımda kalması birkaç ay öncesine kadar kesinleşmiş görünüyordu.

Ağustos ayı, Endrick dosyasının yeniden açılmasıyla başladı. Oyuncu, Lyon'da 6 ay süren kiralık döneminin ardından geçen çarşamba günü antrenmanlara döndü. Bu süreçte 21 maçta 8 gol atıp 8 asist yaptı ve her 102 dakikada bir gole katkı sağladı.

Endrick'in önündeki tablo tamamen karanlık görünmüyor; çünkü Kylian Mbappe'yi ilk 11'den çıkarmak imkânsız bir iş gibi duruyor. Ancak rekabet, hücum hattında Kylian ile Endrick'i bir araya getiren bir ikiliye doğru yöneliyordu.

Ayrıca sağ kanatta dakika alma ihtimalinin de dışlanmadığı düşünülürse, önünde birtakım yollar açıktı; her ne kadar bu yol güllerle döşenmiş olmasa da.

Başlangıç noktasına dönüş

Değişiklik, Espi'nin hızlı bir transferle gelmesiyle yaşandı. Real Madrid yönetimi geçen perşembe akşamı kırmızı telefonu kaldırıp transferin tamamlanması için yeşil ışık yaktı ve süreç son derece hızlı bir anlaşmaya dönüştü.

Boyu 1,94 metre olan 21 yaşındaki forvet, kulübün sözleşmesindeki 25 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemesinin ardından Levante'den Real Madrid'e katıldı ve böylece transfer tamamlandı.

Espi'nin gelişi, özellikle Kylian Mbappe'yle kıyaslandığında Endrick'in takıma sunamadığı taktiksel bir çeşitlilik kattığı için hücum hattındaki kalabalığı yeniden gündeme getirdi; bu da boy faktöründe kendini gösteriyor.

Yeni bir kiralık

Şimdi gündemdeki soru Endrick'in geleceğiyle ilgili. Kulüp, onu satma fikrini fiilen dışlıyor; buna karşın yeniden kiralık formülü tercih edilen seçenek olarak öne çıkıyor. Bu, Franco Mastantuono için de çizilmekte olan yolun aynısı.

Real Madrid yöneticileri ve teknik direktör Jose Mourinho, kalmak isteyen ancak bazı şüpheler duymaya başlayan Endrick hakkında henüz nihai bir karar vermedi. Önündeki geleceği değerlendirdiğinde bu şüpheler mantıklı görünüyor.

Endrick'in Real Madrid ile sözleşmesi 2030 yılına kadar uzanıyor; bu nedenle geleceğine dair herhangi bir hamle müzakere gerektirecek. Real Madrid'in kadrosunu daraltmaya belirgin bir ihtiyacı var; zira ilk takımda 24 oyuncusu bulunuyor ve Diomande ile Rodrygo olmak üzere iki transferi bitirme ihtiyacı sürüyor. Bu da bazı oyuncuların ayrılmasını zorunlu kılıyor.

Işıklar Asensio ve Camavinga gibi başka isimlere yönelmiş olsa da, Endrick'in ayrılma ihtimali de hâlâ masada duruyor.