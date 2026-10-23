Barcelona kalecisi Joan Garcia, gözünü önümüzdeki pazar günü Real Madrid'e karşı oynanacak merakla beklenen El Clasico maçına dikti; zira Real Madrid'e karşı daha önce hiç kaybetmemiş olması nedeniyle maça yüksek moralle çıkıyor.

Bu, Garcia'nın Barcelona forması altında kraliyet ekibine karşı çıktığı üçüncü karşılaşma olacak. Söz konusu maç, geçen sezon takımının üç gole karşılık iki golle kazandığı İspanya Süper Kupası finali ve iki gollü temiz skorla sona ererek La Liga şampiyonluğunu Katalan kulübüne kazandıran son lig maçının ardından geliyor.

Barcelona'nın kalecisi, teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibine karşı oynanacak karşılaşma öncesinde düzenlenen basına açık medya gününe katıldı ve kulübün resmi kanalına yaptığı açıklamalarda güven ve hırs dolu bir mesaj verdi. Paris Saint-Germain'e karşı alınan son yenilginin ardından kaleci, takımın bu sayfayı kapattığını ve sezonun en zor ve en önemli maçlarından birine çıkmaya hazır olduğunu vurguladı.

Garcia, İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "İyi durumdayız ve pazar günkü maçı dört gözle bekliyoruz." Kaleci, Paris'teki yenilginin takımın planlarında olmadığını da itiraf etti.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Garcia şöyle açıkladı: "Paris'te kazanmak istiyorduk, zor bir maçtı, ancak üç günde bir maç oynamanın güzel yanı, bir sonraki karşılaşmaya hızlı bir şekilde odaklanabilme yeteneğidir."

Garcia, maçın sonucuna rağmen, Barcelona'nın Avrupa şampiyonuna karşı sergilediği "rekabetçi ruhu" övdü ve "maçtan öğrenmek ve hataları düzeltmek için olumlu çıkarımlar" elde etme fırsatına dikkat çekti.

Kaleci, sezonun bu erken aşamasında İspanya Ligi şampiyonluk yarışında belirleyici bir darbe vurmanın önemini küçümsedi. Real Madrid maçı her zaman özel bir nitelik taşısa da, özellikle Barcelona'nın şu anda geleneksel rakibine altı puan fark atmasına rağmen, Garcia herkese yolun hâlâ uzun olduğunu hatırlatmaya özen gösterdi. Şunları söyledi: "Şampiyonluklar ekim ayında belirlenmez ve işleri çoktan hallettiğimizi düşünmek yanlış olur. Rakibimize saygı duyuyoruz, harika bir maç ortaya koymayı ve kendi sahamızda El Clasico'yu kazanmayı hedefliyoruz."

Bireysel düzeyde ise Garcia, "dünyanın en iyi kalecilerinden biri" olarak gördüğü Belçikalı meslektaşı Thibaut Courtois'ya övgü dolu sözler yöneltti. Ne var ki Barcelona kalecisi, yıldızlar arasındaki bireysel çekişmeler yerine takımın kolektif performansına odaklanmayı tercih etti ve şu sözlerle vurgu yaptı: "Pazar günü Barcelona ile Madrid arasında bir karşılaşma olacak, Courtois'nın Joan'a ya da Mbappe'nin Lamine'e karşı mücadelesi değil."

Garcia, özellikle Kylian Mbappe, Yan Diomande, Arda Güler ve Jude Bellingham gibi oyuncuların varlığıyla sahip oldukları vurucu hücum gücü göz önüne alındığında, Real Madrid maçının son derece tehlikeli geçmesini bekliyor; ancak aynı zamanda Barcelona'nın oyun tarzına tamamen güveniyor. Kaleci şunları ekledi: "İleri hatta büyük zarar verebilirler, ama bunlar bizim tercih ettiğimiz türden maçlar ve biz de ne yapmak istediğimizi ve nasıl oynayacağımızı biliyoruz."

El Clasico atmosferinin ötesinde Joan, üç kupanın tamamında hırs sahibi bir takım olarak Barcelona'nın tüm sezona yönelik imkânlarını vurguladı. Yeni transferlerin katkılarının ve resmi 12 maçta yalnızca bir yenilgiyle sonuçlanan, ligde ise kusursuz bir sicil ortaya koyan takımın kolektif performansının umut verdiğini belirtti; ancak gerçek anahtarın süreklilik olduğunun da altını çizdi. Bunu şu sözlerle açıkladı: "Takımdan ve oynadığımız şekilden memnunum, en önemlisi bu seviyeyi korumak."

Takımın hedefi son ana kadar tüm kupalarda yarışmak olmaya devam ediyor. Garcia şunları söyledi: "Her şeyi kazanabilecek bir takımımız var ve herhangi bir takıma karşı rekabet edebilme yeteneğimizi gösterdik. Hedefimiz bitiş düdüğüne kadar her kupada güçlü bir şekilde var olmak."

Bu bağlamda kaleci, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni İspanya Ligi ve İspanya Kral Kupası ile aynı hırs seviyesine koyarak şunları ekledi: "Üç kupaya da uygun bir kadromuz var ve asıl hedef bu: Kendimize inanmak, çok çalışmak ve bunu başarmak için çabalamak."