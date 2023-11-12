Ganalı futbolcunun hazin ölümü: Bir anda yere yığıldı!

Gana Milli Takımı'nın eski oyuncularından Raphael Dwamena, bir anda yere yığılarak hayatını kaybetti.

Forvet, KF Egnatia'nın Partizani'ye karşı oynadığı Abissnet Superiore maçında bir anda yere yığıldı. Gana Futbol Federasyonu'na (GFA) göre kalp krizi geçirdi.

Ne söylendi?

Açıklamada, "Gana Futbol Federasyonu, eski oyuncumuz Raphael Dwamena'nın vefatını duymaktan üzüntü duymaktadır ve bu zor anda ailesine en derin başsağlığı dileklerimizi iletmek isteriz.

"Eski Gana forvetinin Cumartesi günü Arnavutluk'ta oynanan Lig maçı sırasında futbol sahasında yere yığılmasının ardından vefat ettiği açıklandı.

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"Egnatia oyuncusu, Egnatia ile Partizani arasındaki lig maçında kalp krizi geçirdi."

GFA başkanı Kurt Edwin Simeon-Okraku ise şunları ekledi: "Ülkesine iyi hizmet etti ve Gana'yı temsil ettiği her zaman klas bir davranış sergiledi. Bu haberi kabul etmek zor. Şu anda ailesine en iyi dileklerimizi iletiyoruz.

"Yüce Tanrı ona huzur içinde dinlenmeyi nasip etsin."

Bu sezona iyi başlamıştı...

Dwamena bu sezon Egnatia adına inanılmaz derecede formdaydı; ligdeki birçok maçta ve Avrupa Konferans Ligi ön eleme maçları da dahil 12 gol attı.

Ocak ayında İsviçre ekibi BSC Old Boys'tan Arnavutluk takımına katıldı. Ayrıca Levante, FC Zürih ve Real Zaragoza gibi takımlarda da oynama fırsatı buldu.

Gana'daki ilk maçına Haziran 2017'de çıktı ve o maçta iki gol attı. Milli takımda toplam sekiz kez forma giydi.