Gana ve Kamerun son 16'da

Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Gana ve Kamerun, adlarını son 16 turuna yazdırdı.

2019 Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda ve Kamerun, son 16 turuna çıktı.

'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın F Grubu'nda 3. ve son karşılaşmalar yapıldı.

Gana, 46. dakikada Jordan Ayew ve 72. dakikada Thomas'ın golleriyle Gine Bissau'yu 2-0 mağlup etti. Gruptaki diğer karşılaşmada ise Benin ile Kamerun, 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından 5'er puanla ilk iki sırayı paylaşan Gana ile Kamerun, adlarını son 16 turuna yazdırdı.