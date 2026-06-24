"Gana oyuncuları bunu hak ediyor!"... Bellingham, maçın en iyi oyuncusu seçilmesine karşı çıkıyor

İngiltere milli takımının yıldızı Jude Bellingham, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Gana ile oynanan ve golsüz berabere biten maçın ardından yaptığı alçakgönüllü açıklamalarla herkesi şaşırttı ve resmi olarak bu ödüle layık görülmesine rağmen maçın en iyi oyuncusu ödülünü hak etmediğini vurguladı.

Real Madrid oyuncusu, maçın ardından "TNT Sports" tarafından aktarılan açıklamalarında şunları söyledi: "Açıkçası, bu ödülü hak ettiğimi düşünmüyorum. Ödül, maç boyunca harika bir savunma sergileyen Gana oyuncularından birine verilmeliydi."

Bellingham sözlerine şöyle devam etti: “Bazı iyi anlarım oldu, ancak maça girmekte çok zorlandım. Bana oy veren herkese teşekkür ederim, ancak bu ödülü en çok hak edenin Gana’dan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.”

Bellingham, boşlukları kapatmayı başaran ve İngiltere milli takımının tehlikesini azaltan Gana milli takımıyla oynanan maçın zorluğunu kabul ederek şöyle konuştu: “Eleme yolunda kendilerini bir adım daha yaklaştıracak bir puan almak için oynadılar ve sergiledikleri performans için övgüyü hak ediyorlar.”

İngiliz yıldız, “Üç Aslanlar”ın büyük turnuvalarda tekrarlanan bir durumuna da değinerek şöyle açıkladı: “İngiltere ile her zaman aynı şey oluyor; ilk maçta kazanıyoruz ve iyi bir performans sergiliyoruz, ardından ikinci maçta berabere kalarak tökezliyoruz.”

İngiltere milli takımı 90 dakika boyunca Gana savunmasını aşamadı ve grupta iyi bir konumda kalmasını sağlayan tek bir puanla yetindi, ancak eleme turlarına erken yükselme şansını kaçırdı.

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