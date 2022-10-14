Galtier, Mbappe'nin olası ayrılışı hakkında konuştu: "Her gün öpüşmüyoruz"

PSG teknik direktörü kulübü savunmak için basına saldırıyor.

PSG teknik direktörü Christophe Galtier, Kylian Mbappe ile ayrılğına dair söylentiler hakkında konuşmadığını ve durumunda değişiklik görmediğini söyledi.

Pazar günkü Marsilya maçı öncesinde gergin bir basın toplantısında Galtier, PSG soyunma odasında atmosferin olumsuz olduğunu reddetti ve medyayı yanlış beyanda bulunmakla suçladı.

Ne söylendi?

"Ben ne dersem, siz bana asla inanmıyorsunuz. Siz benim söylediğimin tersini yazıyorsunuz. Ben size her şeyin yolunda gittiğini, dayanışma içinde olduğumuzu söylüyorum, siz tam tersini söylüyorsunuz. Söylentilere yorum yapmak için burada değilim." dedi.

"Elbette her gün soyunma odasında öpüşmüyoruz, bu normal ama bu atmosferin diğer yerlere göre çok daha iyi olduğunu ve sizin düşündüğünüzden ve hayal edebileceğinizden çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim."

Söylentiler

Mbappe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya karşı oynayacağı maçtan saatler önce Salı günü yayınlanan Mbappe'nin ayrılacağı söylentisi üzerine, Galtier yorum yapmayı reddetti ve yıldız forvetin 1-1'lik maçın adamı seçilerek "en iyi tepkiyi" verdiğini söyledi.

"Bir sürü kusurum var ama çok dürüstüm, yalan söylemem. Kylian'a gelince, onunla dedikodu hakkında konuşmadım ama onu hazırlığında çok kararlı ve ciddi olduğunu gördüm."