Adriano Galliani, Milano'da amatör bir kulüp olan Enotria 1908'e resmen takım yöneticisi olarak tescil edildi. Bu bilgiyi ANSA edindi. Bu, Milan ve Monza kulüplerinin eski CEO'sunun İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) başkanlığına adaylığı için gerekli bir formalite.



Bu arada Serie A'daki kararsız kulüplerin yarın yapacağı gayriresmî toplantı bekleniyor. Yaklaşık 10 kulüp, Giovanni Malagò'yu yeniden desteklemek ile Forza Italia senatörüne yönelmek arasında kararsız