Galli’den Maldini’ye yanıt: "Altyapıyla hiçbir zaman gerçekten ilgilenmedi"

Paolo Maldini'nin Milan altyapısıyla ilgili sözleri Filippo Galli'nin dikkatinden kaçmadı. Eski Milan kaptanı, Corriere della Sera'ya verdiği röportajda, oğulları Christian ve Daniel'in yaşadıklarını İtalyan futbolundaki sorunlara örnek olarak göstermişti: "Milan altyapısında sadece taktik konuşuluyor; eğer bir çocuk yetenekliyse, bu bir sorun."









Bu sözler, 2009'dan 2018'e kadar Milan altyapısının başında bulunan ve yıllarca Milan'da Maldini'nin takım arkadaşı olan Galli'yi doğrudan ilgilendiriyor. Eski savunmacı, "La complessità del calcio" blogunda şu yanıtı verdi: "Bu ifadeler beni doğrudan ilgilendiriyor" derken, söz konusu sürecin tüm bir çalışma grubu tarafından ve ayrıca Cattolica Üniversitesi ile yapılan iş birliğiyle inşa edildiğini belirtti.

















Meselenin merkezinde ise Daniel Maldini var. Galli, bugün Cagliari'de forma giyen Paolo'nun oğlunun, yaşıtlarına göre fiziksel gelişiminin daha yavaş olduğu bir dönemde altyapıdan geçtiğini hatırlattı. Sadece hemen kazanmak hedeflenseydi, bu durum ona zarar verebilirdi. Ancak Galli'ye göre Milan beklemeyi tercih etti: "Yetenek fark ediliyor, korunuyor ve destekleniyordu."





"Aynı anlayışın, bir altyapıya uygulandığında nasıl bir anda ‘fazla taktik’e dönüşebildiğini açıklayamıyorum. Maldini hiçbir zaman altyapıyla gerçekten ilgilenmedi."