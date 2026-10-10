Hilal'in forveti İngiliz Ollie Watkins, Roshn Ligi'nde İttihad'a karşı oynanan klasik maçı yöneten Suudi hakem Halid et-Tureys'e itirazını dile getirdi.

Hilal, Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında, cumartesi akşamı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena Stadı'nda ezeli rakibi İttihad ile karşı karşıya geldiği maçta rakibini 3-2 mağlup etti.

Watkins, maçın bitiminin ardından "Thmanyah" kanallarına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Üst düzey bir maçtı, özellikle de milli ara dönüşünden henüz dönmüş olduğumuz için. Günlerce antrenman yaptık, ama tam gücünle bir maç oynamanın yerini hiçbir şey tutamaz."

Şunları ekledi: "Zirve mücadelesiydi ve herkes için ne kadar önemli olduğunu görebilirsiniz. Çok fazla gürültü ve kutlama var, ama en önemlisi üç puanı almış olmamız ve ben çok mutluyum."

Watkins, maçın 30. dakikasında Portekizli defans oyuncusu Danilo Pereira'nın hatasının ardından Hilal'in ikinci golünü kaydederken, kanat oyuncuları Brezilyalı Gabriel Martinelli ve Hollandalı Crysencio Summerville'in attığı birinci ve üçüncü gollerin de asistini yaptı.

İlk golün asistiyle ilgili olarak şöyle konuştu: "Kale çizgisine ulaşıp topu geriye çevirmeye çalışıyordum. Onun (Martinelli'nin) orada olduğunu bilmiyordum, sadece topu uygun olduğunu düşündüğüm bir bölgeye pasladım."

Attığı gole gelince ise şunları açıkladı: "Ruben (Neves) sürekli bir orta açma fırsatı arar. Onun (Danilo Pereira'nın) hareket etmekte çok geç kaldığını fark ettiğim için önüne geçtim ve yaptığı hatanın cezasını kendisine ödettim."

Öte yandan İngiliz forvet, ilk yarının sonunda topun ağlara girmeden önce eline değmesi gerekçesiyle iptal edilen bir golünün daha geçerli olduğunu değerlendirdi.

Sözlerini şöyle tamamladı: "Açıkçası bir gol daha attım, ama maalesef iptal edildi. Zor bir karar olduğunu biliyorum ve bu konuda yorum yapmayacağım, ama bunun geçerli bir gol olduğunu hissettim."