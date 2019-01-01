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Galatasaraylı Recep Gül Westerlo yolcusu

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Sarı kırmızılılar genç oyuncusu Recep Gül'ü Belçika ekibi Westerlo'ya gönderiyor.

Geçtiğimiz sezon devre arasında altyapısından çıkardığı Ozan Kabak'ı Stuttgart'a satan Galatasaray, bir altyapı oyuncusunu daha Avrupa'ya gönderiyor.

A Spor'un haberine göre; sağ kanat oyuncusu Recep Gül, Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Anlaşmaya göre sarı kırmızılılar 18 yaşındaki oyuncu için 80 bin euro bonservis bedeli alacak. Ancak Galatasaray 2 sezon içeriside Recep'i geri almak isterse 500 bin euro'ya geri satın alma opsiyonununa sahip olacak. 

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Recep geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı formayı 1 resmi maçta giydi. 18 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü ile oynadığı mücadelede son 25 dakika sahada kalmıştı.

 

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