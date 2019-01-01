Galatasaray'ın yeni transferi Taylan Antalyalı kimdir?

Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, BB Erzurumspor'un orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'yı kadrosuna kattı.

'de geçtiğimiz sezon küme düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yetenekli oyuncusu Taylan Antalyalı, 'a transfer oldu.

Taylan Antalyalı kimdir?

8 Ocak 1995'de Muğla'nın Yatağan ilçesinde dünyaya gelen Taylan Antalyalı, futbola 11 yaşında Muğlaspor altyapısında başladı. 2009'da Bucaspor tarafından keşfedilen yetenekli oyuncu, 2012 yılında Bucaspor ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Taylan, genç yaşta büyük takımların ilgisini çekerken 7 yıl önce Fatih Terim tarafınfan Galatasaray'a istenmiş ancak transferi gerçekleşmemitşti.

Alt yaş milli takım kategorilerinin hemen hemen hepsinde forma giyen Taylan henüz A Milli Takımı formasıyla tanışamadı.

Bucaspor'un ardından 'ne transfer olan yetenekli orta saha, istikrarsız geçen birkaç sezondan sonra 2017 yazında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a transfer oldu. İlk yıl takımını Süper Lig'e taşıyacak performansa imza atan Taylan, geçtiğimiz sezon da başarılı bir futbol sergilemesine karşın takımını Süper Lig'de tutamadı.

24 yaşındaki oyuncu, 2019-20 yaz transfer sezonunun son gününde Galatasaray ile 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı.