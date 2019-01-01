Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Babel kimdir?

Süper Lig'de üçüncü takımına transfer olan Ryan Babel'i yakından tanıyın.

Hücum hattına takviye yapmak isteyen , Ryan Babel transferini resmen duyurdu.

Süper Lig'de daha önce ve Beşiktaş formaları giyen Hollandalı golcü kimdir?

Ryan Babel kimdir?

Ryan Guno Babel, 19 Aralık 1986 tarihinde 'nın Amsterdam kentinde dünyaya geldi.

Futbola 'ta başlayan Babel, genç yaşında yakaladığı çıkışla dünya futbolunun gözde genç yıldızlarından biri oldu.

Hollanda Milli Takımı'na kadar yükselen Babel, büyük umutlarla 'a transfer oldu. İngiltere'de geçirdiği 3.5 sezonda beklentileri karşılayamayan Babel, kırmızı formayla 22 gol sevinci yaşayabilidi.

2011'de Liverpool'dan 'a transfer olan Hollandalı, 'da da aradığını bulamadı ve Ajax'a geri döndü.

Babel, ikinci Ajax macerasından sonra 2013/2014 sezonunda ilk kez 'ye geldi. Kasımpaşa formasıyla iki sezonda 14 gol kaydeden tecrübeli oyuncu 2015/2016 sezonunda Al Ain'in yolunu tuttu.

2016 yaz transfer döneminde Deportivo'ya transfer olan Babel'in ikinci Türkiye macerası Beşiktaş ile aynı sezonda başladı. Devre arasında siyah beyazlılara katılan Ryan Babel, attığı 11 golle dikkat çekti.

Bu performansla Hollanda Milli Takımı'na tekrar seçilen Babel, 2017/2018 sezonunda Beşiktaş adına 15 gol kaydetti.

Milli takımın değişilmezlerinden olmaya başlayan Babel, 2019 ocak ayı transfer döneminde bir başka siyah beyazlı ekip olan 'a transfer oldu.

Attığı 5 gol Fulham'ı kümede tutmaya yetmese de takımının en iyilerinden olarak göze çarptı.

Tecrübeli golcü, kulüp kariyerinde çıktığı 486 maçta 107 gol kaydederken, Hollanda formasıyla görev aldığı 53 maçta 7 kez fileleri havalandırdı.

Ryan Babel'in Fulham performansı