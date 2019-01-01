Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Babel kimdir?
Hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, Ryan Babel transferini resmen duyurdu.
Süper Lig'de daha önce Kasımpaşa ve Beşiktaş formaları giyen Hollandalı golcü kimdir?
Ryan Babel kimdir?
Ryan Guno Babel, 19 Aralık 1986 tarihinde Hollanda'nın Amsterdam kentinde dünyaya geldi.
Futbola Ajax'ta başlayan Babel, genç yaşında yakaladığı çıkışla dünya futbolunun gözde genç yıldızlarından biri oldu.
Hollanda Milli Takımı'na kadar yükselen Babel, büyük umutlarla Liverpool'a transfer oldu. İngiltere'de geçirdiği 3.5 sezonda beklentileri karşılayamayan Babel, kırmızı formayla 22 gol sevinci yaşayabilidi.
2011'de Liverpool'dan Hoffenheim'a transfer olan Hollandalı, Bundesliga'da da aradığını bulamadı ve Ajax'a geri döndü.
Babel, ikinci Ajax macerasından sonra 2013/2014 sezonunda ilk kez Türkiye'ye geldi. Kasımpaşa formasıyla iki sezonda 14 gol kaydeden tecrübeli oyuncu 2015/2016 sezonunda Al Ain'in yolunu tuttu.
2016 yaz transfer döneminde Deportivo'ya transfer olan Babel'in ikinci Türkiye macerası Beşiktaş ile aynı sezonda başladı. Devre arasında siyah beyazlılara katılan Ryan Babel, attığı 11 golle dikkat çekti.
Bu performansla Hollanda Milli Takımı'na tekrar seçilen Babel, 2017/2018 sezonunda Beşiktaş adına 15 gol kaydetti.
Milli takımın değişilmezlerinden olmaya başlayan Babel, 2019 ocak ayı transfer döneminde bir başka siyah beyazlı ekip olan Fulham'a transfer oldu.
Attığı 5 gol Fulham'ı kümede tutmaya yetmese de takımının en iyilerinden olarak göze çarptı.
Tecrübeli golcü, kulüp kariyerinde çıktığı 486 maçta 107 gol kaydederken, Hollanda formasıyla görev aldığı 53 maçta 7 kez fileleri havalandırdı.