Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi kimdir?

Sarı kırmızılı ekibin kiralık transferi için Leipzig ile görüşmelere başladığı Marcelo Saracchi'yi yakından tanıyalım.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını istediği şekilde bitiremeyen , kadrosunda revizyona gidiyor.

Marcelo Saracchi kimdir?

Tam adı Marcelo Josemir Saracchi Pinto olan Uruguaylı oyuncu, 23 Nisan 1998'de Paysandu'da dünyaya geldi. 2015'te Danubio'da profesyonel sözleşmeye imza atan yetenekli sol bek, 2017'de River Plate'e transfer oldu. Burada da yalnızca 1 sezon oynayan Saracchi, 2018 Temmuz'unda 12 milyon euro karşılığında 'e gitti.

Alman ekibindeki İlk sezonunda hemen hemen bütün mücadelerinde şans bulan Sarrachi, 'da ise 9 kez forma giydi. Leipzig'deki ikinci sezonunda daha fazla forma şansı bulması bekleniyordu ancak öyle olmadı.

Bu sezon Bundesliga'da 4, Şampiyonlar Ligi'nde 2 ve Kupası'nda da 1 kez forma giyen yetenekli sol bek, 7 maçta toplam 360 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti.

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A Milli Takımı formasını 4 kez terleten Saracchi, milli takımın U15, U17 ve U20 kategorilerinde de birçok kez forma giydi.

Scout raporu

Marcelo Saracchi sol kanadın her bölgesinde oynayabiliyor. Avrupa futbolunda defansif olarak değerlendirilse de ülkesinde ve 'de sol açıkta da oynadı. Son derece teknik ve hücumcu bir bek olan Saracchi, enerjisiyle akip sağ kanat oyuncularını yıpratabiliyor.

Pek tabii ki Saracchi'nin eksik yanları da var. Evvela maç eksiği. Uruguaylı oyuncunun yaşının genç olması sebebiyle maç tecrübesinin az olduğunu söyleyebiliriz. Keza bu durum formuna da yansıyabilir.