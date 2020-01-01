Galatasaray'ın yeni transferi Erkan Süer kimdir?

Galatasaray'ın Boluspor'dan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki futbolcu Erkan Süer kimdir?

2019-20 sezonunun ara transfer döneminin bitmesine saatler kala 'da yeni bir gelişme yaşandı.

1. Lig ekiplerinden , takımın 18 yaşındaki futbolcusu Erkan Süer'in Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.

Erkan Süer kimdir?

12 Temmuz 2001 yılında Tokat'ta dünyaya gelen Erkan Süer, futbol kariyerine memleketinin takımı olan Tokatspor'un altyapısında başladı.

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2014 yılında 'nin altyapısına geçen Erkan, 1 yıl sonra Boluspor'un altyapısına gitti.

16 yaşına geldiğinde Boluspor'un U21 takımına yükselen genç oyuncu, 2018-19 sezonunda U21 Süper Ligi'nde 23 maça çıkıp 16 gol attı. Temmuz 2019'da A takıma girme başarısını gösterdi.

On numara ve sol kanat pozisyonlarında oynayan Erkan Süer, yarım sezonda 1 Ziraat Kupası ve 8 U19 Süper Ligi maçında forma giydi ve 9 kez ağları havalandırdı.