Galatasaray'ın yeni transferi Emre Taşdemir kimdir?

Galatasaray'ın yeni transferi Emre Taşdemir'i yakından tanıyalım.

Galatasaray, sol bek oyuncusu Emre Taşdemir ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

Bursaspor'la sözleşmesi feshedilen Emre Taşdemir, bu sezon Süper Lig'de sadece 1 maçta forma giydi. Emre, son olarak Bursaspor'un 11 Ağustos 2018'de Fenerbahçe'yle oynadığı karşılaşmada 7 dakika forma şansı bulabilmişti.

Emre Taşdemir kimdir?

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Futbola 12 yaşında Şekerspor'da başlayan genç oyuncu, 2009 yılında Ankaraspor'a transfer oldu. Burada gösterdiği başarılı performansla Ankaragücü alt yapısına alındı.

2013 yılında Ankaragücü A takımına çıkarıldı. İlk sezonunda takımı ile beraber PTT 1. Lig’de mücadele etti. Bu sezonda 7 maça çıktı. Sezon sonunda takımı küme düştü ancak kendisi takımda kalmaya devam etti ve 2013-2014 sezonunda Türkiye Spor Toto 2. Lig'de mücadele etti.

2014-2015 yılında Bursaspor ile 25 maça çıkan Emre Taşdemir bir sezon sonra 28 maçta forma giyerek Türkiye A Milli Takım'a kadar yükseldi.

Evra'yı beğeniyor

Patrick Evra, Jordi Alba ve David Alaba'nın oyun stilini benimsediğini söyleyen genç oyuncu, yaşadığı sakatlıklardan dolayı son üç sezonda sadece 14 maça çıkabildi ve Bursaspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

23 yaşındaki futbolcu kariyer toplamında 97 maça çıkarken 9 gol attı, 9 asist yaptı.