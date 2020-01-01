Galatasaray'ın yeni transfer hedefi Omar Elabdellaoui kimdir?

Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin transferini bitirmeye yaklaştı. Olympiakos'ta forma giyen Omar Elabdellaoui kimdir?

Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren , Olympiakos 'ta forma giyen Omar Elabdellaoui ile ilgileniyor.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Omar Elabdellaoui, sağ bekte hücuma yönelik bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. ve gibi takımlarda da forma giyen Norveçli oyuncuyu yakından tanıyalım.

Omar Elabdellaoui kimdir?

5 Aralık 1991'de Norveç/Oslo'da dünyaya gelen Omar Elabdellaoui, kariyerine Skeid'de başladı. Aslen Faslı olan Elabdellaoui, 17 yaşında Manchester City akademisine transfer oldu. A takımda hiç forma giyemeyen Norveçli sağ bek, sırasıyla, Stromsgodset, Feyenoord ve Eintracht Braunschweig'de kiralık olarak ter döktü.

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2013 yazında Braunschweig'e 500 bin euro bonservis bedeliyle transfer olduktan sonra burada 1 sene oynadı ve 400 bin euro bedelle Olympiakos'un yolunu tuttu.

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Yunan ekibinde ilk iki sezon takımın banko ismi olan yetenekli sağ bek, 3. sezonunda formasını kaptırınca yarım sezon Hull City'e kiralandı. Ertesi yıl döndüğü Olympiakos'ta 3 sezon daha forma giydi.

Elabdellaoui, geride bırakacağımız sezonda Olympiakos'ta 46 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 1 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.

15 yaşından beri Norveç altyaş milli takımlarının formasını terleten Omar Elabdellaoui, A Milli Takım'da 44 kez oynama şansı buldu.