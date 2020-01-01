Galatasaray'ın yeni sezon formaları satışa çıktı

Sarı-kırmızılı takımın yeni sezon iç ve dış saha formaları satışa sunuldu...

'ın 2020-21 sezonunda giyeceği iç ve dış saha formaları 27 Temmuz tarihinden itibaren satışa çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada iç saha formasıyla ilgili şu ifadelere yer verildi: "İç saha forma tasarımı, Galatasaray’ın klasik parçalısına yeni bir soluk getiriyor. Sarı ve kırmızının buluştuğu parçalı çizgisi, Galatasaray taraftarının takımla buluşmasından çıkan alevi temsil ediyor. Yeni tasarım, parçalının taraftarın tutkusunu ve ateşini tam yansıtması amacını taşıyor."

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Dış saha formasının tanıtım sözleri ise şöyle oldu: "Dış saha forması da ateş temasından ilham almaya devam ediyor. Taraftarın karanlıkta yaktığı meşaleden esinlenilen tasarım ateşin kıvılcımlarını barındırıyor. İlk defa Galatasaray logosu siyah monokrom şeklinde tasarlanmış arma ile formanın üstünde yerini alıyor."

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Öte yandan iç saha formasının kırmızı veya siyah şort ve sarı çoraplarla, dış saha formasının ies siyah şort ve siyah çoraparla tamamlanacağı belirtildi.