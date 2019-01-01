Galatasaray'ın yeni hedefi Michal Travnik

Galatasaray'ın sezon sonunda Younes Belhanda'yı satacağı ve yerine Jablonec'ten Michal Travnik'i düşündüğü iddia edildi.

Galatasaray bir yandan şampiyonluk savaşı verirken diğer taraftan gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bu sezon takıma Christian Luyindama, Marcao ve Henry Onyekuru gibi genç potansiyelleri kazandıran scout ekibi, Sabah' ın haberine göre bu kez de gözünü Çekya'nın Jablonec takımında forma giyen Michal Travnik'e çevirdi.

Bir süredir hem yerinde hem de videolardan izlenen Çek futbolcu, performansıyla göze girdi. Potansiyeli yüksek bir orta saha oyuncusu olan 24 yaşındaki oyuncu, takımının önemli oyuncularından.

Jablonec'te dört sezondur oynayan Travnik, bu sezon 26 maçın tamamında ilk 11'de yer alırken fileleri 10 kez havalandırdı.

Diğer bir iddia ise Galatasaray yönetiminin sezon sonunda Younes Belhanda'yı satmayı kafasına koyduğu yönünde. Belhanda'nın yerine Travnik'i listenin en başına koyan yönetim, scout ekibinin vereceği son rapordan sonra kararını verecek.