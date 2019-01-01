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Galatasaray'ın yeni forma sponsoru MOOV by Garenta

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Goal.com staff
MOOV by Garenta, Galatasaray futbol takımının forma sırt sponsoru oldu.

Galatasaray Futbol Takımı'nın forma sırt sponsoru MOOV by Garenta oldu.

Sponsor firmanın açıklamasına göre, MOOV by Garenta, Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı maçlarda forma sırt sponsorluğunu yapacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, Türk sporunun destekçisi olduklarını belirtti.

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Yenilikçi hizmetler geliştirmeye devam ettiklerini aktaran Ayyıldız, "Anadolu Grubu ve Garenta olarak Türk sporunun gelişimi için desteğimizi sürdürüyoruz. Daha önce Garenta ve ikinciyeni.com markalarımızla Galatasaray'ın forma sırt sponsoru olmuştuk. Şimdi yeni nesil ve dinamik markamız MOOV by Garenta ile Galatasaray formasında yer alacağız. Türk sporuna desteğimizi önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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