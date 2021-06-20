Galatasaray’ın 38. başkanı seçilen Burak Elmas kimdir?

1541 oy alarak Galatasaray Spor Kulübü’nün yeni başkanı seçilen Burak Elmas, 1974 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Avusturya Lisesi’ni tamamladıktan sonra lisans eğitimi için Fransa’ya giden Elmas, University of Denver’da Finans ve Pazarlama eğitimi aldı. Aile şirketlerinde uluslararası girişimlerde yönetici olarak çalışmış olan Elmas, daha sonra ise İngiltere merkezli uluslararası bir lojistik şirketi kurmuştur. Daha sonra ise çalıştığı şirketleri Japonya, Çin ve Amerika gibi çeşitli ülkelerde temsil etmiştir.

2008 yılından itibaren Godiva Investment şirketinde CEO olarak görev yapan Burak Elmas, gıda ürünleri üretimi sektöründe iş yapan Yıldız Grup’ta da yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

Burak Elmas, İngiltere’de ve Türkiye’deki üç uluslararası şirkette yatırımcı ortak ve bağımsız yönetim kurulu üyesi görevlerini üstlenmektedir.

Burak Elmas’ın Galatasaray’da aldığı görevler

Galatasaray’ın 38. başkanı Elmas, sarı-kırmızılı kulüpteki ilk görevini 23 yaşındayken, 1997 yılında Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak üstlendi. Burak Elmas, daha sonrasında ise 1998, 2000 ve 2002 yıllarında 3 dönem boyuna yönetim kurulu üyesi olarak yer aldı. 2018 yılında da Galatasaray Sportif AŞ’de görev aldı.

Burak Elmas’ın seçimden sonraki açıklamaları

Burak Elmas, seçimden sonra Galatasaray’a yakışan bir seçim sürecini geride bıraktıklarını dile getirirken verilen sözleri tutacaklarının altını çizdi.

“"Öncelikle çok mutluyum, Galatasaray'a yakışan bir seçim sürecini geride bıraktık. Bugün biz kazanmış gibi görünüyoruz ama Galatasaray'da kimse kaybetmedi.”

Teknik direktör Fatih Terim ile ilgili soruyu yanıtlayan Elmas "Verdiğimiz sözlerin hepsini biliyoruz ve gereken neyse yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray bizim ailemiz. Ailemize söz verdik ve gereklerini yapacağız" dedi.

Burak Elmas'ın yönetim listesinde kimler var?

Galatasaray'ın 38. başkanı Burak Elmas'ın yönetim kurulu asil ve yedek listesi ise şu şekilde:

Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükran Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Işıtan Gün.

Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selam Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.