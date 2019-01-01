Galatasaray'ın transfer listesindeki Michael Seri kimdir?

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın gündeminde Michael Seri var. Fildişi Sahilli oyuncuyu yakından tanıyalım...

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda da başarı hedefleyen , bu sezon yaptığı transferlerle kadro rotasyonunu güçlendirdi. Aspor'un iddiasına göre Aslan'ın son transfer hedefi 'da forma giyen Michael Seri...

Michael Seri kimdir?

Tam adı Jean Michaël Seri olan Fildişi Sahilli oyuncui 19 Temmuz 1991 doğumlu. Merkez orta sahada oynayan Seri, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibine 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Geçtiğmiz sezon Premier Lig'de 32 maça çıkan 27 yaşındaki oyunu 1 gol atıp 3 de asistyapmıştı.

Futbola ülkesinde Africa Sports'ta başlayan sert orta saha, önce ASEC Mimosas'a transfer oldu ve burada geçirdiği iki sezonun ardından scoutları tarafınfan keşfedildi.

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2012'de Avrupa'ya ayak basan Seri, Porto'da kiralık geçirdiği 1 sezonun ardından Paços Ferreira'ya transfer oldu. ekibinde iki sezon ter döken 27 yaşındaki orta saha, sadece 1 milyon euro'ya OGC Nice'e transfer oldu.

Fildişili oyuncunun 'da adeta patlama yaparken tam 30 milyon euro'ya da Fulham'ın yolunu tuttu. Ancak ne var ki Fulham bu sezon ligden düştü.