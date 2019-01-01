Galatasaray'ın transfer listesindeki Ever Banega kimdir?

Hakkında Galatasaray'a gideceği iddiaları çıkan Arjantinli yıldız orta saha oyuncusu Evet Benaga'yı yakından tanıyalım.

, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalmasından dolayı satışına sıcak baktığı Ever Banega'ya 'den talip var. Her fırsatta Şampiyonlar Ligi'inde başarılı olacak bir kadro kurmak isteyen Fatih Terim'in Banega'yı kadrosunda görmek istediği iddialar arasında. Şimdi Arjantinli yıldızı yakından tanıma zamanı...

Ever Banega kimdir?

Tam adı Ever Maximiliano David Banega olan yetenekli orta saha oyuncusu 29 Haziran 1988'de Rosario'da dünyaya geldi.

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Boca Juniors'un altyapısında yetişen yıldız oyuncu, 7 Ocak 2007'de 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 'ya imza attı. Ancak burada beklenen performansı sergilemeyen Banega, ertesi yıl 'e kiralandı. 2014 yazına kadar Valencia'da oynayan ve istikrarsız bir görüntü sergileyen Arjantinli oyuncu, son döneminde ülkesinin takımlarından Newell's Old Boys'ta da forma giydikten sonra 2.5 milyorun euro karşılığında Sevilla'ya satıldı.

Sevilla'da oldukça başarılı olan 8 numara, iki kez kupasını kaldırmayı başardı. Sözleşmesin bitiminden sonra da 'in yolunu tuttu. Ancak Banega burada da dikiş tutturamadı ve 1 sene sonra 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Sevilla'ya geri döndü.

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4 yıllık sözleşmesinin 3 yılını tamamlayan Arjantinli oyuncu, 30 yaşında ve futbolunun en olgun dönemine.