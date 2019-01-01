Galatasaray'ın transfer gündemindeki Wilfried Bony kimdir?

Galatasaray'la adı anılan Wilfried Bony'yi yakından tanıyoruz. Wilfried Bony kimdir?

Golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri de Swansea City forması giyen Wilfried Bony. Sarı-kırmızılı ekibin gündemindeki Wilfried Bony kimdir?

Wilfried Bony kimdir?

Adı uzun yıllardır çeşitli Türk kulüpleriyle anılan Wilfried Bony, 10 Aralık 1988'de Fildişi Sahili'nin Bingerville kentinde doğdu.

Futbola ülkesinde başlayan Bony, henüz 18 yaşındayken kulübü Issia Wazi FC'den ayrılıp kiralık olarak Sparta Prag'a gitti. Bir sezon Çekya'da kiralık olarak top koşturan Bony, aynı sezonun sonunda 250 bin euro karşılığında bonservisiyle Sparta Prag'a gitti. Bony, 2007'de Liverpool tarafından 2 hafta boyunca denenmiş ama sözleşme teklifi alamamıştı.

2007'de katıldığı Sparta Prag'dan 2011'in Ocak ayında ayrılan Bony, 4 milyon euro'luk bedelle Vitesse'ye transfer oldu ve Eredivisie'ye adım attı. Vitesse'de iki buçuk sezon geçiren Bony, son sezonunda sergilediği performansla adını Avrupa devlerine duyurmayı başardı. Yıldız futbolcu 2012-13 sezonunda forma giydiği 36 resmi maçta 37 gole imza attı.

Bony'nin futbolu karşılığını aldı ve Fildişi Sahilli oyuncu, 2013 yazında 16 milyon euro'luk bedelle Swansea City'nin yolunu tuttu. Swansea City'deki ilk sezonunda Premier Lig'i 17 golle tamamlayan Bony, ikinci sezonunun devre arasına kadar da ligde 9 gol attı ve ardından kariyerinin zirve transferini gerçekleştirerek Manchester City'ye adımını attı. City, Bony için Swansea'ye 32 milyon euro ödedi.

Bir buçuk sezon forma giydiği Manchester City'de bir türlü kendisini gösteremeyen Bony, 2016-17 sezonunda Stoke City'ye kiralandı ama orada da 10 maça çıkıp yalnızca 2 gol kaydetti.

Manchester City'de gözden çıkarılan Bony, soluğu eski kulübü Swansea City'de aldı ve 2017 yazında 13 milyon euro karşılığında siyah-beyazlı ekibe geri döndü. 2017-18 sezonunda Swansea formasıyla ligde 15 maça çıkıp 2 gol atan Bony, küme düşen takımın kadrosunda bulunuyordu. 2018-19 sezonunda Swansea City, Championship'te mücadele ederken Bony şu ana kadar yeterince şans bulamadı ve sadece 7 maça çıkıp 1 gol attı. Swansea City'nin oyuncuyu gözden çıkarttığı konuşuluyor.

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Fildişi Sahili Milli Takımı forması da giyen Wilfried Bony, şu ana kadar ülkesi adına 52 maçta süre alırken 12 gol kaydetti. 2010 Dünya Kupası'nda boy gösteren Bony, turnuvada 3 maçta oynayıp 2 gol atarken yıldız futbolcu 2015'te ise ülkesiyle birlikte Afrika Uluslar Kupası'nda zafere uzandı ve şampiyonada 6 maça çıkıp 2 gol attı, 2 asist yaptı.

Wilfried Bony'nin Swansea City'deki mevcut sözleşmesi 2019'un Haziran ayında sona eriyor.