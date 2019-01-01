Galatasaray'ın transfer gündemindeki Stefano Okaka kimdir?

Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Watford'ın golcüsü Stefano Okaka'yı yakından tanıyın.

Transfer çalışmalarını sürdüren 'ın, forması giyen Stefano Okaka'yı kadrosuna katmak istediği konuşuluyor. Golcü oyuncuyu yakından tanıyalım...

Stefano Okaka kimdir?

asıllı bir ailenin çocuğu olan Okaka, 9 Ağustos 1989'da Perugia'nın Castiglione del Lago bölgesinde doğdu. Futbola küçük yaşlarda başlayan Okaka, ilk olarak Cittadella'nın altyapısında top koştururken 2004'te, henüz 14 yaşındayken altyapısına transfer oldu ve 2005'te, 15 yaşındayken A Takım'a kadar yükseldi.

2005-06 sezonunda çok genç olmasına rağmen 'da ve UEFA Kupası'nda bazı maçlarda forma giyen Okaka, o dönem geleceğin en önemli yıldızlarından olacağı konuşuluyordu.

Okaka hangi takımlarda oynadı?

Roma'da forma giydiği süre boyunca beklentileri karşılayamayan Okaka, sırasıyla Modena, Brescia, , Bari ve 'ya kiralanırken 2012'nin yazında bedelsiz olarak Parma'yla sözleşme imzaladı. Parma'dan aynı sezon Spezia'ya kiralanan Okaka, 2014'te ise 'ya transfer oldu ancak burada da beklentilerin altında kalınca 2015-16 sezonunda Anderlecht'e gitti.

Anderlecht'te forma giydiği bir sezonda, kariyerinin en iyi dönemini geçiren Okaka, çıktığı 27 lig maçında 14 gole imzasını attı ve ertesi sezon bunun ödülü olarak Premier Lig'e gitti. 6 milyon euro'ya Watford'a transfer olan Okaka, İngiltere'deki ilk sezonunda 20 resmi maçta 4 gole imza atarken, ikinci sezonunda ise yeteri kadar şans bulamadı ve sadece 3'ü ilk 11'de olmak üzere görev aldığı 16 resmi maçta 1 kez fileleri havalandırabildi.

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında 'ye kiralanan Okaka, burada ise 16 lig maçında 6 gole imza attı ve tekrar Watford'a döndü.

Genç yaşlarda olmasına rağmen birçok takımda top koşturan Okaka, henüz 22 yaşındayken 7 kulüpte forma giymişti.

Okaka nasıl bir futbolcu?

1.86 boyundaki Okaka, özellikle güçlü fiziği ve atletik yapısıyla biliniyor. Fiziğini iyi kullanabilen golcü oyuncu, hava toplarına da hakim bir isim.