Galatasaray'ın transfer gündemindeki Paul Onuachu kimdir?

Galatasaray'la adı anılan Paul Onuachu'yu yakından tanıyoruz. Onuachu kimdir?

Galatasaray'da forvet transferindeki belirsizlik devam ederken, gündeme sürpriz bir isim geldi.

BİP Spor' un iddiasına göre Galatasaray, Midtjylland forması giyen Paul Onuachu için girişimlerde bulundu. Galatasaray'ın Onuachu için kulübüne 6.5 milyon euro teklif ettiği belirtilirken, oyuncunun kulübü Midtjylland ise 10 milyon euro talep ettiği kaydedildi.

Galatasaray ile Midtjylland arasındaki pazarlıklar sürüyor.

Paul Onuachu kimdir?

24 yaşındaki Nijerya doğumlu Paul Onuachu, 2.01 cm boyu ile dikkat çekiyor. 2015 yılından bu yana Midtjylland forması giyen Onuachu, bu sezon çıktığı 25 resmi maçta 14 gol ve 5 asist kaydetti.

Onuachu'nun Danimarka kulübüyle 2021 sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Nijeryalı futbolcu, ülkesinin milli takımı ile henüz resmi maça çıkamadı.