Galatasaray'ın transfer gündemindeki Mario Lemina kimdir?

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna katacağı iddia edilen Mario Lemina'yı daha yakından tanıyın.

'dan transfer döneminin bitmesine kısa süre kala sürpriz bir hamle geldi.

RMC Sport' ta yer alan habere göre sarı-kırmızılı ekip, forması giyen Mario Lemina'yı bir yıllığına kiraladı. Gabonlu orta saha oyuncusu, Pazartesi günü öğlen saatlerinde İstanbul'a gelecek.

Mario Lemina kimdir?

Tam adı Mario Rene Junior Lemina olan Gabonlu yıldız, futbol hayatına Lorient altyapısında başladı. Burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı orta saha oyuncusu, 2013 yılında 4 milyon euro karşılığında 'ya transfer oldu. Marsilya'da vazgeçilmez isimlerin başında gelen yıldız oyuncu, 2015 yılında satın alma opsiyonuyla İtalyan devi 'a transfer oldu. Çizme'de 17 maça çıkan ve 2 gol kaydeden Lemina, dünya devinde kalmayı başardı. İtalyan ekibinin kasasından yıldız oyuncu için 9.8 milyon euro çıktı. Diğer sezonda 28 maçta oynayan Lemina'nın yeni durağı Southampton oldu.

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Bu sezon resmi bir maça çıkamayan Lemina, geçen sezon Southampton formasıyla 21 Premier Lig maçına çıkmış, 1 gol ve 1 asistle oynamıştı. Lemina, defansif orta saha bölgesinin yanı sıra sağ bekte de görev alabiliyor.