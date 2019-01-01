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Galatasaray'ın transfer gündemindeki Halil Dervişoğlu kimdir?

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AA
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Halil Dervişoğlu'nu yakından tanıyalım.

Sparta Rotterdam'ın 19 yaşındaki forvet oyuncusu Halil Dervişoğlu, Galatasaray ile anlaşma yakın.

TRT Spor'un haberine göre 2018-19 Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray, genç oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

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Halil Dervişoğlu kimdir?

8 Aralık 1999 tarihinde Hollanda'nın Rotterdam kentinde dünyaya gelen Halil Dervişoğlu, 2016 yılında doğduğu kentin takımlarından Sparta Rotterdam'ın altyapısında futbola başladı.

2017-18 sezonunda Sparta Rotterdam'ın genç takımına yükselen forvet oyuncusu, Tweede Divisie'de çıktığı 26 maçta 21 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

Gösterdiği başarılı performansın ardından Sparta Rotterdam'ın A takımına yükselen Dervişoğlu, ligde oynadığı 36 karşılaşmada 11 gol atıp 8 de asist yaptı.

Türkiye U21 Milli Takımı'nda da şans bulan Halil Dervişoğlu, Kosova ve Arnavutluk karşısında gol atmayı başardı.

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