Galatasaray'ın transfer gündemindeki Fabian Delph kimdir?

İsmi Galatasaray ile anılan Fabian Delph'i daha yakından tanıyın.

Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek isteyen 'ın, 'den ayrılması beklenen Fabian Delph'i gündemine aldığı öne sürüldü.

İngiliz basınından Daily Mail'ın haberine 'den Rodri'yi transfer etmek üzere olan Manchester City, İngiliz oyuncusu Delph için gelecek teklifleri değerlendirecek. Ülkesi İngiltere ile EURO 2020'de mücadele edebilmek için düzenli forma giymek isteyen 29 yaşındaki yıldız futbolcu ile Galatasaray ciddi şekilde ilgileniyor.

Fabian Delph kimdir?

21 Kasım 1989 tarihinde İngiltere'nin Bradford kentinde dünyaya gelen Fabian Delph, 2000-01 sezonunda doğduğu şehrin takımı olan Bradford City altyapısında futbola başladı.

Bradford City'de bir sene geçirdikten sonra Leeds United'a transfer oldu. 2001 yılında adım attığı Leeds United'da 2006 yılında profesyonel kariyerine başladı. Leeds United'daki ilk iki sezonunda yalnızca 1'er maç forma giymesine rağmen 2008-09'da ilk 11'in değişilmez bir oyuncusu oldu. 2008-09 sezonunda 46 resmi maça çıkan Delph, 6 gol kaydetti.

2009-10 sezonunun başında Aston Villa'ya transfer olan İngiliz oyuncu, 2015'e kadar Londra ekibinin formasını terletti. Bu süre boyunca Aston Villa ile 145 maça çıkan Delph, 8 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

2015 yılında ise Manchester City'e transfer olan Delph, ana pozisyonu orta saha olmasına rağmen Pep Guardiola tarafından sol bek, sağ bek gibi mevkilerde de görev aldı. Manchester ekibinde 93 maça çıkan Delph, 5 gol ve 3 asistlk performans sergiledi.

2014 yılından bu yana İngiltere Milli Takımı kadrosunda da bulunan Delph, 20 kez ülkesini temsil etmeyi başardı.