Galatasaray'ın transfer gündemindeki Benjamin Tetteh kimdir?

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, Sparta Prag'ın forveti Benjamin Tetteh'i gündemine aldı. Peki Benjamin Tetteh kimdir?

Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılmasının ardından gol yollarında sorun yaşayan Galatasaray, ra transfer döneminde Benjamin Tetteh'yi gündemine aldı.

Sabah 'ın haberine göre; 21 yaşındaki oyuncunun kulübü Sparta Prag, Galatasaray'dan bu transfer için 12 milyon euro istedi. FFP kurallarına takılmak istemeyen Galatasaray ise Çekya ekibine 8 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Benjamin Tetteh kimdir?

10 Temmuz 1997'de Gana'da dünyaya gelen Tetteh, profesyonel kariyerine ülkesinin Tudu Mighty Jet takımında başladı. Editörün Seçtikleri Messi mi Ronaldo mu? Son 10 yılın en iyi futbolcuları

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17 yaşında transfer olduğu Dreams FC'de kendisini gösteren Tetteh, burada geçirdiği 1 sezonun ardından Standart Liege'in yolunu tuttu. 2015/2016 sezonunda Liege formasıyla 11 maça çıkan Tetteh, sezonu 1 golle tamamladı.

Kulübü tarafından tecrübe kazanması için Slovacko'ya kiralanan Ganalı golcü, Çek Ligi'nde çıktığı 13 maçta 1 gol kaydetti ve beklenilen performansı ortaya koyamadı.

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Sezon sonunda Bohemians 1905'in yolunu tutan Tetteh, burada düzenli forma şansı buldu. Genç futbolcu, çıktığı 20 karşılaşmada 2 gol kaydetti.

Sparta Prag, 2018/2019 sezonunun başında Bohemians'ta kendisini gösteren Tetteh'yi kadrosuna kattı. Ganalı yıldız, bu sezon çıktığı 19 karşılaşmada 9 gol attı ve 2 asist yaptı.

Tetteh'nin FM 19 profili