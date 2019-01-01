Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Mbwana Samatta kimdir?

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği belirtilen golcü oyuncu Mbwana Samatta'yı yakından tanıyalım.

'ın forvet hattını Genk forması giyen Mbwana Samatta ile güçlendirmek istediği öne sürülüyor.

Tanzanyalı golcüyü daha yakından tanıyalım...

Mbwana Samatta kimdir?

Mbwana Ally Samatta, 23 Aralık 1992 tarihinde 'nın Darüssalam şehrinde dünyaya geldi.

2011 yılında transfer olduğu Demoratik Kongo Cumhuriyeti takımı TP Mazembe'de kendini gösteren golcü oyuncu, CAF Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Afrika'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda iki kez finalin eşiğinden dönen Samatta ve takımı, 2014-15 sezonunda nihayet kupaya ulaşmayı başardı.

2015-16 sezonunun ilk yarısında Galatasaraylı Christian Luyindama ile aynı takımda forma giyen yıldız golcü, Ocak 2016'da 800 bin euro bonservis bedeli ile 'nın yolunu tuttu.

Belçika'nın Genk takımıyla geçtiğimiz sezon 50 karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki forvet, sezonu 32 golle tamamladı.

Tanzanyalı golcü, 2018 yılında Beşiktaş ve Genk takımlarını karşı karşıya getiren UEFA karşılaşmasında 2 gol ve 1 asistle takımını galibiyete taşımıştı.