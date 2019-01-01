Galatasaray

Galatasaray'ın Süper Lig'deki rakiplerine karşı karnesi

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Galatasaray
Sarı kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezon mücadele edeceği takımlar içinde en çok maçı (124) Fenerbahçe ile yaptı

Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna 16 Ağustos Cuma günü Yukatel Denizlispor karşılaşmasıyla başlayacak son şampiyon Galatasaray, bu sezon ligde yer alan takımlar içinde en çok maçı Fenerbahçe ile oynadı.

Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 61 sezonda Fenerbahçe ile 124 kez karşılaştı.

Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti 61 kezle MKE Ankaragücü karşısında alan Galatasaray, en çok golü de (202) yine başkent ekibine attı.

En fazla golü (157) Fenerbahçe'den yiyen, en fazla yenilgiyi de (50) sarı-lacivertlilerden alan sarı-kırmızılı takım, 46 defa mücadele ettiği Kayserispor'a ise sadece 3 kez mağlup oldu.

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Bu sezonki rakipleriyle maçları

Galatasaray'ın, 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:

Takım Oynadığı Maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet
Fenerbahçe 124 33 41 50
Beşiktaş 122 45 42 35
MKE Ankaragücü 96 61 19 16
Trabzonspor 92 41 21 30
Gençlerbirliği 90 42 32 16
Göztepe 54 30 13 11
İstikbal Mobilya Kayserispor 46 29 14 3
Antalyaspor 46 28 11 7
Yukatel Denizlispor 38 25 8 5
Konyaspor 36 27 7 2
Çaykur Rizespor 36 24 7 5
Kasımpaşa 30 19 6 5
Demir Grup Sivasspor 26 17 4 5
Medipol Başakşehir 22 11 6 5
Alanyaspor 6 4 1 1
Yeni Malatyaspor 4 2 - 2
Gazişehir Gaziantep - - - -
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