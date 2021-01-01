Galatasaray'ın seçim tarihi ne zaman?

Galatasaray Spor Kulübü'nün yeni başkanını belirleyecek olan Seçimli Genel Kurul'un tarihi belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averajla kaybeden Galatasaray'da seçim telaşı yaşanıyor.

Sarı - kırmızılı yönetim kurulu 18 Mayıs günü Türk Telekom Arena Stadyumu'nda bir toplantı gerçekleştirdi.

Galatasaray'dan resmi açıklama geldi

Toplantının ardından yapılan açıklamada, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10:00'da yapılacağını, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde 19 Haziran 2021 tarihinde aynı saatte yapılacağı açıklandı.

"Derneğimizin 18.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği, Türk Medeni Kanunu ile tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün "Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı" yasal koşullar çerçevesinde, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10:00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 19 Haziran 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır"

Galatasaray'da kimler başkan adayı

Sarı - kırmızılılarda şimdiye kadar adaylığın açıklayan dört başkan adayı var. Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Işın Çelebi ve Metin Öztürk şimdiye kadar adaylıklarını açıklayan isimler oldu.

Daha önce adaylığını açıklayan bir diğer isim olan Tuncer Hunca ise bu kararından vazgeçti.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise daha önce yaptığı açıklamada aday olmayacağını belirtmişti.

Fatih Terim'e tam yetki

Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yapılacak seçimi bekliyor.

Ancak sarı - kırmızılı kulübün başkanlığı için aday olan isimlerin tamamı seçim sürecinde vakit kaybedilmemesi için gerekli transfer hamlelerini yapması için başarılı çalıştırıcıya yetki verilmesi konusunda ortak bildiri yayınladı.