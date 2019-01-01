Şampiyonlar Ligi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

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Devler Ligi'nde A Grubu'nda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, PSG, Real Madrid ve Club Brugge ile eşleşti.

2019-20 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamaları kura çekimi, Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi.

Devler Ligi'ne doğrudan katılmaya hak kazanan ve kura çekimine 4. torbadan katılan temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'nda PSG, Real Madrid ve Club Brugge'ün rakibi oldu.

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Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamaları maçları 17 Eylül - 11 Aralık tarihlerinde oynanacak.

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri

A GRUBU B GRUBU C GRUBU D GRUBU
Paris Saint-Germain Bayern Münih Manchester City Juventus
Real Madrid Tottenham Shakhtar Donetsk Atletico Madrid
Club Brugge Olympiakos Dinamo Zagreb Bayer Leverkusen
GALATASARAY Kızılyıldız Atalanta Lokomotiv Moskova
E GRUBU F GRUBU G GRUBU H GRUBU
Liverpool Barcelona Zenit Chelsea
Napoli Borussia Dortmund Benfica Ajax
Salzburg Inter Lyon Valencia
Genk Slavia Prag Leipzig Lille

 

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