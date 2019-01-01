Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
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2019-20 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamaları kura çekimi, Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi.
Devler Ligi'ne doğrudan katılmaya hak kazanan ve kura çekimine 4. torbadan katılan temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'nda PSG, Real Madrid ve Club Brugge'ün rakibi oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamaları maçları 17 Eylül - 11 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri
|A GRUBU
|B GRUBU
|C GRUBU
|D GRUBU
|Paris Saint-Germain
|Bayern Münih
|Manchester City
|Juventus
|Real Madrid
|Tottenham
|Shakhtar Donetsk
|Atletico Madrid
|Club Brugge
|Olympiakos
|Dinamo Zagreb
|Bayer Leverkusen
|GALATASARAY
|Kızılyıldız
|Atalanta
|Lokomotiv Moskova
|E GRUBU
|F GRUBU
|G GRUBU
|H GRUBU
|Liverpool
|Barcelona
|Zenit
|Chelsea
|Napoli
|Borussia Dortmund
|Benfica
|Ajax
|Salzburg
|Inter
|Lyon
|Valencia
|Genk
|Slavia Prag
|Leipzig
|Lille