Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde görev yapacak 20 kişilik oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi.

'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu. Sarı Kırmızılılar'da yeni transferler Jimmy Durmaz ve Taylan Antalyalı ile Martin Linnes, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık ve sakatlığı bulunan Emre Akbaba kadroya yazılmadı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda şu isimler yer alıyor.

Kaleciler: Fernando Muslera, Okan Kocuk

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Defans: Mariano, Şener Özbayraklı, Marcao, Christian Luyindama, Yuto Nagatomo, Ömer Bayram

Orta Saha: Ryan Donk, Selçuk İnan, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Steven Nzonzi, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Emre Mor

Forvet: Radamel Falcao, Florin Andone, Adem Büyük