Galatasaray'ın rakibi Benfica'nın hedefi Mourinho

Portekiz ekibi Mourinho için bastırıyor ama tecrübeli teknik adamın niyeti ülkesine dönmek değil.

Benfica, teknik direktörlük koltuğunu Jose Mourinho'ya emanet etmek istiyor. Fakat bir problemleri var: Hisleri karşılıklı değil.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Benfica bu sezona iyi başlamadı ve lider Porto'nun yedi puan gerisinde kaldı. Bunun sonucu olarak Rui Vitoria'yı kovan Portekiz ekibi, sürpriz bir isme yöneldi.

Portekiz kaynaklı gazeteler A Bola ve O Jogo'ya göre Benfica, Manchester United'dan kovulan Mourinho'yu takımın başına geçirmek istiyor. Portekizli çalıştırıcı, 2004 yılında Porto ile UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi tatmıştı.

Fakat İngiltere kaynaklı Sunday Times'ın haberine göre, Mourinho'nun Portekiz'e dönmeye niyeti yok. Benfica'nın teklifini reddeden 55 yaşındaki teknik direktör, Avrupa'nın büyük liglerinde uygun bir iş fırsatı ortaya çıkana dek bir alt kademe liglerde takım çalıştırmaya razı değil.

Mourinho'nun Inter'e ya da Real Madrid'e dönebileceği speküle ediliyor.