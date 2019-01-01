Galatasaray'ın PSG kadrosunda 5 eksik

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda PSG ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçını 11 Aralık Çarşamba günü ile oynayacak.

Sarı kırmızılıların PSG ile oynayacağı maç kadrosunda 4 ismin yer almadığı belli oldu. Açıklanan kadroda Ryan Babel, Sofiane Feghouli, Adem Büyük, Florin Andone ve Yunus Akgün yer almadı.

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Bugün (10 Aralık) 'ya hareket edecek olan Galatasaray, zorlu karşılaşma öncesi son antrenmanını TSI 18:30'da Parc des Prince Stadyumu'nda yapacak.

Galatasaray'ın Paris Saint-Germain ile oynayacağı maç kadrosunda şu isimler yer aldı:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Micheal Seri, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.