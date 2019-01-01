Galatasaray'ın paylaşımlarına Fenerbahçe'den yanıt!

Galatasaray Kulübü'nün Fenerbahçe maçındaki hakem kararlarına tepkisi sürüyor.

Kulübü, 'de dün ile oynanan derbi maçtaki hakem kararları sonrası Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarının açıklanması yönünde talepte bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüp, Twitter hesabından "VAR kayıtları açıklansın!" başlıklı "hashtag" ile bu talebini dile getirdi.

Galatasaray Kulübü bu paylaşımın ardından derbi maçta yaşanan tartışmalı pozisyonlarla ilgili de bir video paylaştı.

Fenerbahçe'den yanıt!

Bu paylaşımlar sonrasında Fenerbahçe Kulübü de resmi Twitter hesabından paylaştığı emoji ile sarı-kırmızılılara yanıt verdi.