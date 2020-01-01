Galatasaray'ın Neftçi Bakü maçı kadrosu açıklandı
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AA
UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda Azerbaycan ekiplerinden Neftçi Bakü ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın aday kadrosu belli oldu.
Teknik Direktör Fatih Terim tarafından belirlenen 20 kişilik aday kadroda Oghenekaro Etebo, Yunus Akgün ve Ali Yavuz Kol yer almadı.
Sarı-kırmızılı ekibin Azerbaycan kafilesi şu isimlerden oluştu:
Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.