Galatasaray'ın liderle arasındaki puan farkı kaç?
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Vedat Yangın
Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Ligde 22 hafta geride kalırken zirve yarışı da nefesleri kesiyor.
22. hafta itibariyle liderlik koltuğunda 44 puanla bir maç eksiği bulunan Trabzonspor oturuyor. 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray zirveye yaklaştı.
Sarı Kırmızılılar topladığı 42 puanla liderin 2 puan gerisinde yer alıyor.
Galatasaray'ın kalan maçları şu şekilde:
|
Hafta
|
Galatasaray (42 Puan)
|23
|Fenerbahçe (D)
|24
|Gençlerbirliği
|25
|Sivasspor(D)
|26
|Beşiktaş
|27
|Çaykur Rizespor (D)
|28
|Gaziantep FK
|29
|Başakşehir (D)
|30
|Trabzonspor
|31
|Alanyaspor (D)
|32
|Ankaragücü (D)
|33
|Göztepe
|34
|Antalyaspor (D)