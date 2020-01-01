Galatasaray'ın liderle arasındaki puan farkı kaç?

Süper Lig'de 22 hafta geride kaldı. Peki Galatasaray'ın liderle arasındaki puan farkı kaç? Detaylar haberimizde...

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Ligde 22 hafta geride kalırken zirve yarışı da nefesleri kesiyor.

22. hafta itibariyle liderlik koltuğunda 44 puanla bir maç eksiği bulunan oturuyor. 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan zirveye yaklaştı.

Haberin devamı aşağıda

Sarı Kırmızılılar topladığı 42 puanla liderin 2 puan gerisinde yer alıyor.

Daha fazla takım

Galatasaray'ın kalan maçları şu şekilde: