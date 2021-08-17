Galatasaray

Galatasaray'ın kalan maçları, fikstürü (2021-22)

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Süper Lig'in 2021-22 sezonunda Galatasaray'ın kalan maçları...

Süper Lig'in 2021-22 sezonunda Galatasaray'ın kalan maçları şu şekilde:

Hafta

Galatasaray (3)
2 Hatayspor
3 Kasımpaşa (D)
4 Trabzonspor (D)
5 Alanyaspor
6 Kayserispor (D)
7 Göztepe
8 Çaykur Rizespor (D)
9 Konyaspor
10 Beşiktaş (D)
11 Gaziantep FK
12 Karagümrük (D)
13 Fenerbahçe
14 Yeni Malatya (D)
15 Altay
16 Sivasspor (D)
17 Başakşehir
18 Adana Demir (D)
19 Antalyaspor
20 Giresunspor
21 Hatayspor (D)
22 Kasımpaşa
23 Trabzonspor
24 Alanyaspor (D)
25 Kayserispor
26 Göztepe (D)
27 Çaykur Rizespor
28 Konyaspor (D)
29 Beşiktaş
30 Gaziantep FK (D)
31 Karagümrük
32 Fenerbahçe (D)
33 Yeni Malatya
34 Altay (D)
35 Sivasspor
36 Başakşehir (D)
37 Adana Demir
38 Antalyaspor (D)