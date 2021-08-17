Galatasaray'ın kalan maçları, fikstürü (2021-22)
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Süper Lig'in 2021-22 sezonunda Galatasaray'ın kalan maçları şu şekilde:
|
Hafta
|
Galatasaray (3)
|2
|Hatayspor
|3
|Kasımpaşa (D)
|4
|Trabzonspor (D)
|5
|Alanyaspor
|6
|Kayserispor (D)
|7
|Göztepe
|8
|Çaykur Rizespor (D)
|9
|Konyaspor
|10
|Beşiktaş (D)
|11
|Gaziantep FK
|12
|Karagümrük (D)
|13
|Fenerbahçe
|14
|Yeni Malatya (D)
|15
|Altay
|16
|Sivasspor (D)
|17
|Başakşehir
|18
|Adana Demir (D)
|19
|Antalyaspor
|20
|Giresunspor
|21
|Hatayspor (D)
|22
|Kasımpaşa
|23
|Trabzonspor
|24
|Alanyaspor (D)
|25
|Kayserispor
|26
|Göztepe (D)
|27
|Çaykur Rizespor
|28
|Konyaspor (D)
|29
|Beşiktaş
|30
|Gaziantep FK (D)
|31
|Karagümrük
|32
|Fenerbahçe (D)
|33
|Yeni Malatya
|34
|Altay (D)
|35
|Sivasspor
|36
|Başakşehir (D)
|37
|Adana Demir
|38
|Antalyaspor (D)