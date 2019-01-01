Galatasaray'ın kadrosunda kaç yabancı oyuncu var?

Yeni sezonda iddialı bir kadro kuran son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'ın kaç yabancı oyuncusu bulunuyor?

Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon bitiren , transfer dönemini hayli hızlı geçirdiği yeni sezonda da iddialı bir kadro kurdu.

14 yeni transfer yapan Galatasaray, sezonun ilk yarısında ligde kullanacağı 28 kişilik maç kadrosunu açıkladı.

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Buna göre sarı-kırmızılıların kadrosunda 14 yabancı oyuncu bulunuyor: Fernando Muslera, Christian Luyindama, Marcao, Ryan Donk, Yuto Nagatomo, Mariano, Steven Nzonzi, Mario Lemina, Jean Michael Seri, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Falcao ve Florin Andone.

Norveçli sağ bek oyuncusu Martin Linnes ise 15. yabancı konumunda olduğu için kadroya yazılamadı.