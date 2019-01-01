Galatasaray

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Florin Andone kimdir?

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Getty Images
Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Florin Andone'yi daha yakından tanıyın.

Transferin son gününde Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, Rumen forvet Florin Andone ve kulübü Brighton ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Florin Andone kimdir?

1993 doğumlu 26 yaşındaki oyuncu forvet hattında görev yapıyor.

Kariyerinin büyük bölümünü İspanya'da geçiren Andone, Deportivo'da gösterdiği başarılı performansın ardından geçen sezon 6 milyon euro karşılığında Brighton'a transfer olmuştu.

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Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna dahil edeceği Andone, bu sezon oynadığı 3 Premier Lig maçındaysa 1 gol atmayı başardı. 26 yaşındaki forvet oyuncusu toplam 72 dakika sahada kaldı.

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Andone, Romanya Milli Takımı'nda da 21 karşılaşmada boy gösterdi ve 1 gol attı.

 

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