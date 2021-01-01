Galatasaray'ın hedefindeki isim: Joshua King

Galatasaray, Everton'ın kiralık oyuncusu Joshua King'e sözleşme önerecek.

Son haftalarda yaptığı puan kayıplarıyla zirvenin gerisinde kalan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdüyor. Gelecek sezon için daha iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı - kırmızılılar rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Football Insider'da yer alan habere göre, Galatasaray, 30 Haziran'da Everton ile olan kiralık sözleşmesi sona erecek olan Joshua King'e sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

Norveçli oyuncunun bonservisi İngiltere Championship ekibi Bournemouth'ta bulunuyor.

Haberde ayrıca, Galatasaray'ın yıldız oyuncuya büyük bir ilgisinin olduğu ve uzun süreli bir sözleşme yapılmasının düşünüldüğüne yer verildi.

Joshua King bu sezon ne yaptı?

Şubat ayında Everton'a katılan Joshua King, Premier Lig'de 8 maçta görev aldı. Ligin ilk yarısında 12 kez Championship maçına çıkan başarılı hücum oyuncusu, iki takımda toplam 22 maç görev yaptı.

Bu maçlarda 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe paylaşımı yapmıştı

Joshua King, Ağustos 2020'de yaptığı bir paylaşımla yine gündeme gelmişti. Başarılı oyuncu, oğlunun üstünde Fenerbahçe formasıyla parkta oynadığı bir görüntüyü takipçileriyle paylaşmıştı.

Joshua King'in kariyerinden satırbaşları

29 yaşındaki oyuncu, Norveç'ten ilk çıkışımnı 2008 yılında Manchester United alt yapısına katılarak yaptı. Kırmızı Şeytanlar tarafından sırasıyla, Preston, Mönchengladbach, Hull City takımlarına kiralık gönderildi.

2013 yılında Blackburn Rovers, 1.23 milyon sterlin karşılığında King'i kadrosuna kattı. 2 yıl sonra Bournemouth'a transfer olan Norveçli oyuncu, Şubat 2021'de Everton'a kiralık olarak gönderilmişti.