Galatasaray'ın gündemindeki Ze Luis kimdir?

Golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Ze Luis adı gündeme geldi. Ze Luis kimdir?

Listesinde birçok isim barındıran ve transfer penceresinin kapanmasına sayılı zaman kala çalışmalarını sürdüren Galatasaray, golcü takviyesi için Ze Luis ismini gündemine aldı. Peki Ze Luis kimdir?

Ze Luis kimdir?

Tam adı Jose Luís Mendes Andrade olan Ze Luis, 24 Ocak 1991 tarihinde Yeşil Burun Adaları'nın Fogo kentinde dünyaya geldi. Asıl mevkisi santrfor olan futbolcu, zaman zaman sol kanatta da görev yapıyor.

Futbol kariyerine ülkesinde başlayan Ze Luis, 2009 yılında henüz 18 yaşındayken Portekiz temsilcilerinden Gil Vicente'ye transfer oldu ve Avrupa kariyerine başladı.

2011 yazında Gil Vicente'den ayrılıp 1 milyon euro bonservis bedeliyle Portekiz'in saygın kulüplerinden Braga'ya transfer olan Ze Luis, 6 ay sonra Gil Vicente'ye kiralık olarak geri döndü ve sezonu eski kulübünde tamamladı.

2012-13 sezonunu Braga'da geçiren ve çıktığı 23 resmi maçta 5 gol kaydeden Ze Luis, o sezon Braga formasıyla Şampiyonlar Ligi gruplarında 4 maçta süre aldı ancak iki Galatasaray maçında da oynamadı.

2012-13 sezonunda beklentilerin altında kalan Ze Luis, 2013 yazında bu kez de Macaristan'ın yolunu tuttu ve kiralık olarak Videoton'a gönderildi. Videoton'da geçirdiği bir sezonda, tüm kulvarlarda 30 maça çıkıp 13 gol atan Luis, bir sonraki sezon ise Braga'da 24 maçta 11 gol kaydetti.

2015 yazında Portekiz'den ayrılan Ze Luis, 6,5 milyon euro'luk bonservis bedeliyle, 24 yaşında Rusya'ya adım attı ve Spartak Moskova'nın kadrosunda kendisine yer edindi. Rusya'daki ilk sezonunda 25 resmi maça çıkıp 10 gol kaydeden Ze Luis, ikinci sezonunda 24 maçta 5 gol attı ve o sezon Rusya'da lig şampiyonluğu yaşadı. 2017-18 sezonunda da 24 resmi maçta görev yapan golcü, 6 gol ve 5 asistlik performans sağladı.

2018-19 sezonu, Ze Luis'in sezonu oldu

Yıllar boyunca beklenen seviyeye gelemeyen Ze Luis, kariyerinin zirvesini 2018-19 sezonunda yaşıyor. Bu sezona kadar forma giydiği takımlarda şans bulmakta bile zorlanan Ze Luis, bu sezon ligin ortası olmasına rağmen 24 resmi maçta süre aldı ve 11 gol attı.

Ligde görev yaptığı 14 maçta 7 gol atan Ze Luis, maç başına 0,5 gol ortalamasıyla oynuyor.

Ze Luis'in milli takım kariyeri

Ze Luis, Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues ile milli takımda beraber top koşturuyor. 1.84 boyundaki golcü futbolcu, ilk milli maçına 2010 yılında çıkarken şu ana dek milli formayı 17 kez üstüne geçirdi ve 2 gol attı.

Ze Luis'in Spartak Moskova'daki mevcut sözleşmesi 2021'in Haziran ayında bitiyor.