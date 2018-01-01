Galatasaray'ın gündemindeki Alan Carvalho kimdir?

Alan Borges de Carvalho

Alan Borges de Carvalho

Galatasaray'da devre arasında forvet bölgesi için Alan Carvalho ismi gündeme geldi. Peki Alan Carvalho kimdir?

Galatasaray devre arasında kadrosundaki eksikliği gidermek isterken transferde önceliği forvet bölgesine verdi. Gündemdeki isimlerden biri de Brezilyalı santrfor Alan Carvalho.

Alan Carvalho kimdir?

Tam adı Alan Douglas Borges de Carvalho olan futbolcu 10 Temmuz 1989 yılında Brezilya'da dünyaya geldi.

Brezilya'da Desportivo ve Fluminense forması giydikten sonra 2010 yılında Austurya'nın Red Bull Salzburg takımına transfer oldu.

2015 yılından beri Çin Süper Lig ekiplerinden Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Carvalho burada 102 maça çıktı, 58 gol attı.

Bu sezon ise 22 maça çıkan Carvalho 19 gol atıp, 8 asist yaptı.

Brezilyalı oyuncunun Guangzhou Evergrande ile sözleşmesi devre arasında sona eriyor.