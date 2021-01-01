Galatasaray'ın gözü Strasbourg'dan Kenny Lala'da
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LFP
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken Fransız basınından sarı-kırmızılı ekiple ilgili transfer iddiası geldi.
Le10Sport'un haberine göre Galatasaray, Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg forması giyen 29 yaşındaki sağ bek Kenny Lala ile ilgileniyor. Omar'ın havai fişek patlaması sonucu tedavisinin sürmesi nedeniyle yeni bir sağ bek arayan Galatasaray, Lala'yı kadrosuna katmak istiyor.
İddiaya göre Galatasaray'ın dışında Bundesliga ekiplerinden Leverkusen de oyuncuyu transfer etmek istiyor.
Sezon sonunda serbest kalacak olan Fransız futbolcu bu sezon Ligue 1'de 19 maça çıktı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.