Galatasaray'ın gözü Strasbourg'dan Kenny Lala'da

Galatasaray, Strasbourg'un sağ beki Kenny Lala ile ilgileniyor. 29 yaşındaki Fransız futbolcuya Leverkusen de talip.

'da transfer çalışmaları sürerken Fransız basınından sarı-kırmızılı ekiple ilgili transfer iddiası geldi.

Le10Sport'un haberine göre Galatasaray, ekiplerinden forması giyen 29 yaşındaki sağ bek Kenny Lala ile ilgileniyor. Omar'ın havai fişek patlaması sonucu tedavisinin sürmesi nedeniyle yeni bir sağ bek arayan Galatasaray, Lala'yı kadrosuna katmak istiyor.

İddiaya göre Galatasaray'ın dışında ekiplerinden Leverkusen de oyuncuyu transfer etmek istiyor.

Daha fazla takım

Sezon sonunda serbest kalacak olan Fransız futbolcu bu sezon Ligue 1'de 19 maça çıktı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.