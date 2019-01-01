Galatasaray'ın genç stoperi Işık Kaan Arslan kimdir?

Club Brugge karşısında Fatih Terim'in maç kadrosunda yer verdiği genç oyunculardan Işık Kaan Arslan kimdir?

Sarı kırmızılı ekip UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. maçında 'ü Türk Telekom Stadyumu'nda konuk ediyor.

2001 doğumlu Işık Kaan Arslan; Erencan Yardımcı ve Gökay Güney ile birlikte 18 kişilik kadroda bulunan üç genç oyuncudan biri.

Işık Kaan Arslan kimdir?

28 Ocak 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Işık Kaan, 2018 yılından bu yana 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyiyor.

2018-2019 sezonunda 31 maça çıkan genç oyuncu, rakip fileleri üç kez havalandırmayı başardı.

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Bu sezon ise 11 maçta sahadaki yerini yalan 18 yaşındaki stoper, 1'i UEFA Gençlik Ligi'nde olmak üzere toplam 2 gol kaydetti.

17 Yaş Altı ve 19 Yaş Altı Milli Takımlarında da görev alan Işık Kaan Arslan, 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 4, 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ise 2 kez Ay-Yıldızlı formayı giydi.